自称「日本の鉄の女」がG7サミットに初参加だ。13〜18日の日程で欧州訪問中の高市首相は日本時間14日、仏エビアンで開催されるサミットに先立ち英国入り。スターマー首相との首脳会談に臨んだ。15日はイタリアのメローニ首相と会談し、16日にサミットに出席する。【もっと読む】日本いつもの朝貢外交でトランプ米国に“抱きつき”…矢継ぎ早に総額17兆円超の対米投資お得意の「サナエスマイル」を振りまきながら羽田空港から飛