タレントのボビー・オロゴン（本名・近田ボビー=60）が、女性に性的暴行を加えたとして、千葉県警に不同意性交容疑で逮捕された件。ボビー・オロゴンに金銭トラブル報道 「成功した投資家イメージ」に疑問符…“意外な資産額”に驚きの声報道によれば、ボビー容疑者は4月21日午後4時から6時ごろ、千葉県内の民家で女性に対し性的暴行を加え、同意のない性交をした疑いが持たれている。この日、ボビー容疑者は被害者女性を呼び