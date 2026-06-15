9人組ボーイズグループ「超特急」のリョウガ（31）とユーキ（31）が12日、都内で行われた「シチズン『エコ・ドライブ』誕生50周年記念イベント」に出席した。嵐が最後までテレビ出演しなかった理由…「テレビは捨てた」“ポスト嵐”のSTARTO社のライブアイドル戦略が加速か2人とも眼鏡姿で登場し、ネット上では“メガネ萌え”と話題。同席した若槻千夏（42）は「南海キャンディーズの山里（亮太）さんと今絡んでいて、『面白い