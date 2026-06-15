「胸やけがする」「のどがイガイガする」「咳が長引く」。こうした症状を風邪や疲れのせいだと思っていないだろうか。実はその背景に、「逆流性食道炎」が隠れていることがある。 【写真】いますぐできる！逆流性食道炎セルフチェック 逆流性食道炎とは、簡単に言うと「胃の中の強い胃酸が、食道に逆流してしまうことで炎症が起きる状態」のことだ。胃酸は食べ物を消化するための非常に強い酸だが、本来は胃の中にとどまって