「状態は悪くないと思う。きのう1日休み、けさの感じが良かったので出ることにしましたし、結果としても良かった。あすも継続して不安なく、いけると思う」【もっと読む】Ｗ杯期間中の主役は大谷翔平だった！試合後の大谷翔平（31=ドジャース）がこう言った。日本時間14日、敵地のホワイトソックス戦に2試合ぶりでスタメン復帰、出場した試合では3試合連続となる14号先頭打者本塁打を放つなど、3打数1安打、3四球で勝利に貢献