影山優佳が自身のSNSでアウェイユニフォームの着こなしを紹介したサッカー大好きタレントの影山優佳さんは現地時間6月14日、自身の公式SNSを更新し、大人気だというアウェイユニフォームの着用サイズについて明かした。この投稿に対してファンからは「スタイリッシュでかっこいい」「アウェイユニ似合ってる！」と反響を呼んでいる。影山さんは北中米ワールドカップ（W杯）期間限定で、普段はスタッフが運用しているアカウント