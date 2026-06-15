米沢友翔（関大）全日本大学野球選手権決勝が14日行われ、関大が慶大を2−1で下して優勝、1972年以来54年ぶり3度目の全国制覇となった。【もっと読む】広陵・中井前監督「新興校監督就任」の現実味原動力は関大のエース左腕、米沢友翔(4年）。この日は大会4試合目の登板で、準決勝からの連投だったが、先発して5回を無失点に抑えた。「3年まで肘の故障などで目立たなかったが、今年に入って出てきたピッチャー。最大の長所はコ