試合後にイタリア国営放送「RAI」の取材に応じた長友日本代表は6月14日（日本時間15日）、北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダ代表に2-2で引き分けた。この日は出場機会のなかったDF長友佑都はイタリア国営放送「RAI」に対して、初戦を振り返り、優勝を「信じよう」と話した。日本は後半5分にDFフィルジル・ファン・ダイクのヘディングシュートで先制を許したが、後半12分にMF中村敬斗が右足で同点のシュートを決