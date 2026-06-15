【あの人は今こうしている】FIELD OF VIEWボーカル浅岡雄也さん 2002年の解散時は重圧で「うつ状態に」…6年前に再始動日浦孝則さん（元class／66歳）♪1993恋をした……というサビが懐かしい「夏の日の1993」。男性デュオ「class」が93年に魅力的なハーモニーで歌い大ヒットした。向かって左で歌っていた津久井克行さんは09年に49歳で亡くなったが、右側の日浦孝則さんは今どうしているのか。◇◇◇「お待たせ