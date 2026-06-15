日本とオランダは2-2のドロー日本代表の北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ代表戦が、現地時間6月14日にアメリカのテキサス州ダラスで行われ2-2で引き分けた。オランダのサッカー専門メディア「VoetbalPrimeur」は公式SNSで「ファン・ダイクが日本人選手との空中戦に負けるなんて、本当に絶望的だ」とサポーターの声を紹介した。オランダとしては2度に渡るリードを守り切れず、勝ち点3を取りこぼす結果となった。