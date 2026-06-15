「スタートは眠たいものだったが、驚きの2−2の引き分けで終わった」日本代表は6月14日（日本時間15日）、アメリカのダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）初戦でオランダ代表と戦い、2-2で引き分けた。このグループステージF組の行方は、ブラジルでも大きな注目を集めている。C組のブラジルが1位、2位でグループステージを終えた場合、グループFの2位、1位と対戦することになるからだ。そのため、日本の初戦となっ