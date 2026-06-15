日本代表はオランダ代表と2-2のドロー日本代表の森保一監督が試合中に見せた行動が、海外メディアの間で注目を集めている。アルゼンチンメディア「TyCスポーツ」は現地時間6月14日、ワールドカップの初戦で森保監督が戦術ボード（作戦盤）を手にしながら指示を出していた光景にスポットを当て、指揮官の手腕やアプローチについて報じた。日本代表はダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダ代表と対戦した