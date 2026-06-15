クーマン監督の采配に解説陣から疑問の声日本代表は現地時間6月14日、北中米W杯グループステージF組初戦でオランダ代表と対戦し、2-2と引き分けた。優勝候補オランダは、下馬評が高かったものの、2度にわたるリードを日本に追いつかれる展開となり、母国メディア「VI」は、ロナルド・クーマン監督の采配に対し「交代策に疑問の声」と取り上げ、指揮官の采配を厳しい指摘している。2-1とリードして迎えた状況で、クーマン監督は