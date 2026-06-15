スタジオジブリによる名作アニメーション映画『火垂るの墓』が、7月15日から日本国内のNetflixで配信される。【写真】『火垂るの墓』フォトギャラリー昭和20年・太平洋戦争末期の神戸を舞台に、母を亡くした幼い兄妹、清太と節子が誰の力も借りず二人だけで生きようとした姿を描く本作。Netflixでは、『火垂るの墓』を2024年から日本を除く190以上の国や地域で本作を独占配信。配信初週にはNetflix週間グローバルTOP10（映画