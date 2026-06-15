◆北中米Ｗ杯▽１次リーグ第１戦日本２―２オランダ（１４日・ダラス）【ダラス（米テキサス州）１３日＝岡島智哉】８大会連続８度目のＷ杯に臨む日本代表は、１次リーグの第１戦でオランダ代表と対戦し、２度追いつく粘りを見せ、２―２のドローに持ち込んだ。＊＊＊ドロー決着となったが、２度のビハインドを追いついた日本側の方が、ポジティブな引き分けになったと言えるだろう。試合終了直後の両ベンチの反応は