元乃木坂４６の女優・伊藤万理華（３０）が、映画「君は映画」（上田誠監督、１９日公開）で俳優の井之脇海（３０）とダブル主演を務めた。長編監督デビューの上田監督が東京・下北沢のミニシアター「トリウッド」に“あて書き”したギミックコメディー。映画館のスクリーンを通じて２つの世界線が交錯する物語。劇作家役の伊藤は「映画館で見るべき映画」と力を込めた。（有野博幸）慣れ親しんだ下北沢の街が主役の映画。伊