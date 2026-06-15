鄱陽湖で今年初めて発見されたシフゾウ。（南昌＝新華社配信）【新華社南昌6月15日】中国江西省の鄱陽湖（はようこ）国家級自然保護区でこのほど、シフゾウ5頭が今年初めて確認された。4頭からなる家族群と、単独で行動する雄1頭だった。シフゾウは中国原産のシカ科動物で、中国ではかつて野生下で姿を消した。鄱陽湖湿地では2018年、47頭が野生復帰に向けて放され、自然繁殖によって現在は約80頭に増えた。