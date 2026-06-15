5人組ガールグループ・ILLITが、13日、14日の2日間にわたって、愛知県芸術劇場 大ホールでライブツアー『ILLIT LIVE PRESS START▼in JAPAN（※▼＝ハート）』を開催。13日の公演では、7月にJapan 2ndシングルをリリースすることをサプライズ発表した。【全身ショット】ILLITらしさ全開！かわいらしい衣装の集合カットILLIT（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）は、愛知公演で初のライブツアーの日本公演をスタート。全公演