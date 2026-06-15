回転寿司チェーン・スシローの創業月を記念したフェア「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾」がきょう15日より全国の店舗でスタートする。【写真】おいしそう…！スシローの倍切り！うなぎの蒲焼き「ジャンボとろサーモン」や「倍切りうなぎ」をはじめ、一皿でさまざまなネタを楽しめる多彩な食べ比べメニュー、さらにラーメンファン大注目の名店監修の一杯まで、その魅力を徹底的にレポートしていく。まずは、今回