稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#122が14日に放送され、一見同世代に見えるものの、最年長と最年少の年齢差がなんと28歳もある6人の「年齢不詳さん」たちがスタジオに登場した。「一体何歳！？年齢不詳の美女大集合SP！第4弾」と題し、ななにーメンバーたちが彼女たちの実年齢を見破るべく白熱の推理戦を繰り広げた。【画像】「一体何歳！？」年齢不詳の女性たち番組前半の予想タイムでは、