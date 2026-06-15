東京女子医大病院で2014年、鎮静剤を投与された当時2歳の男の子が死亡した医療事故をめぐって業務上過失致死の罪に問われた麻酔科医ら2人の裁判で、東京地検はきょう（15日）、控訴しないことを明らかにしました。これにより、当時研修医だった男性医師の無罪判決が確定しました。この裁判は東京女子医大病院で2014年、首の腫瘍の手術を受けた当時2歳の男の子が、鎮静剤「プロポフォール」を長時間にわたって投与され、その後、死