アメリカのトランプ大統領はイランと戦闘終結に向けた交渉で合意したと表明したことをめぐり、ホルムズ海峡について「永久に通航料は無料になる」と主張しました。トランプ大統領は14日、ニューヨーク・タイムズの取材に応じ、イランと戦闘終結に向けた交渉で合意したと表明したことをめぐり、ホルムズ海峡について「永久に通航料は無料になる」と述べました。イランと合意した覚書の署名は、19日にスイスで行われる見通しですが、