14日午後、小坂町小坂鉱山の歩道でクマが目撃されました。鹿角警察署の調べによりますと14日午後1時ごろ、小坂町小坂鉱山字古館の歩道にクマ1頭がいるのを、付近の店の中で働いていた大館市の50代の男性が目撃しました。クマの体長は約80センチです。目撃場所は小坂町の中心部で、最も近い建物までは約50メートル、付近には国際資源大学校や国の重要文化財、小坂鉱山事務所などがあります。