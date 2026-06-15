モランボンは6月から「餃子の皮25枚」「春巻の皮10枚」を期間限定パッケージに変更する。アレンジ需要の高まりを受け、アレンジレシピを提案し、使用シーンの拡大を図る。同社によると、2025年度（25年4月〜26年3月）の「餃子の皮」「春巻の皮」の市場販売動向は前年比5％増と伸長。「『餃子の皮・春巻きの皮』の検索では『アレンジ』との検索頻度が高まっていることから、様々なメニューに使用されていると考えられる」。「