Mizkanと日本フットサルトップリーグは、日本女子フットサルリーグ（女子Fリーグ）のオフィシャルサポートカンパニーとして、パートナーシップ契約を締結した。発酵性食物繊維に着目したブランド「Fibee（ファイビー）」で選手の健康をサポートしていく。「Fibee」は、発酵性食物繊維がキーポイントのブランドで、体の内側から健康と美容をサポートする。忙しい日々を送る女子Fリーグ選手たちの食生活やインナーケアを支援し、