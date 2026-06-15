きょう未明、山形県上山市の国道１３号で乗用車と軽乗用車が正面衝突する事故がありました。 【現場画像】国道13号事故現場 この事故で軽乗用車を運転していた５０代の男性が死亡しました。 乗用車が対向車線にはみ出したとみられます。 警察などによりますときょう午前２時前、上山市関根の国道１３号で「南進中と北進中の車両が正面衝突した」などと１１９番通報がありました。 現場では乗用車と軽乗用車が正面衝突してい