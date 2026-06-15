中国企業のMoonshot AIがAIモデル「Kimi K2.7 Code」を2026年6月12日に公開しました。Kimi K2.7 Codeはコーディングエージェントに特化したAIモデルで、誰でもダウンロード可能なオープンモデルとして公開されています。Kimi K2.7 Code: Open-Source Agentic Coding Modelhttps://www.kimi.com/resources/kimi-k2-7-code🌘 Kimi-K2.7-Code, our latest coding model, is now released and open-sourced!🔷 Improved