◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）サッカー北中米Ｗ杯で日本代表はオランダと２―２で引き分けた。日本代表を率いる森保一監督の母方の叔父にあたる原田卓馬さん（７１）は、自身が営む静岡・掛川市の理容店「カットクラブパーティー」で熱戦を見守り、声援を送った。店内のテレビの前で観戦し、２度の同点ゴールが決まるたびにいすから立ち上がり、ガッツポーズを繰り出し