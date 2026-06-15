ラグビー・ＮＴＴリーグワン１部の東京ＳＧは１５日、２０２５―２６シーズンでの引退／退団選手、スタッフを発表。今季限りでの現役引退を表明していた元日本代表のＳＨ流大、ＣＴＢ中村亮土、プロップ垣永真之介らと共に、小野晃征ヘッドコーチ（ＨＣ）の退団も発表された。引退選手は６人。プロップ大賀宗志、ロックの小林航、フランカー桶谷宗汰らが引退する。退団選手ではプロップ中野幹、細木康太郎やＳＨ福田健太らが発