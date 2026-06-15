俳優の賀来賢人（36）が14日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜1・00）にゲスト出演。好きになったら一筋であることを明かした。占い師の彌彌告（みみこ）氏が「変人でオタクの星。これ好きってなったらそれ一筋でコレクションしたり、そのモードになるとこだわりがひどい」と指摘すると、賀来は「ひどい！」と共感した。「毎日同じこと考えちゃう。このTシャツがほしいってなったら、そのTシャ