宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）で連覇を果たしたメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が雨中の激闘から一夜明けた６月１５日、栗東トレセンの馬房でリラックスした姿を見せた。阪神競馬場からは１４日の２１時頃に帰厩。担当の上籠助手は「今朝もけろっとしている。疲れている感じは多少するけど、普段と変わりない」と無事を伝え、「ほっとした部分と、うれしい部分