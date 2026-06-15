シンガー・ソングライター空野大が15日までにインスタグラムを更新。ライブのリハーサル中に「一過性脳虚血発作」を発症して救急搬送され、入院していたことを報告した。空野は「去る6月6日、単独公演『村祭』のリハーサル中に緊急搬送され入院しておりました。診断結果は『一過性脳虚血発作(軽度の脳梗塞)』です」と報告。「単独公演は急遽中止となり、ご来場いただいた皆様には大変なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よ