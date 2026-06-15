サッカー元日本代表の鈴木啓太氏（44）が15日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演。FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の初戦でオランダと引き分けた日本代表が第2戦で対戦するチュニジアについて言及した。FIFAランク18位の日本は同8位と格上のオランダを相手に2度先行されながらも追い付いて2―2で引き分け。貴重な勝ち点1を手にし、目指す“最高の景色”へ上々のスタートを切った。20日（日本時間21