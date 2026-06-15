テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１５日、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグ初戦で、日本代表がオランダ代表と２―２で引き分けたことを速報した。スタジオには俳優の梅沢富美男が生出演した。オランダ戦を梅沢は「この年になるとなかなか興奮することが少なくなる。それがもう大興奮よ」と７５歳の興奮を明かした。さらに「フェロモン出しっぱなしになっちゃってさ。出た、出た。若返ったよ。