米ニューヨーク中心部で、NBAニックスの優勝をファンが祝う中、燃え上がるバス＝14日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBA決勝でニューヨークを拠点とするニックスが53季ぶりの優勝を決めた13日夜から14日未明にかけ、同市中心部で歓喜に沸くファンの一部が暴徒化し車両を破壊するなどして、63人が逮捕された。警察官10人が負傷した。警察が明らかにした。試合は南部テキサス州サンアントニオで行