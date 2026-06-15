「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）日本は初戦で、準優勝３度のオランダと２−２で引き分け、勝ち点１を獲得した。後半に先制されたが、中村敬斗（スタッド・ランス）の得点で１−１。再びリードされたが、終盤に小川航基（ＮＥＣナイメヘン）のヘディングシュートが鎌田大地（クリスタルパレス）に当たって追いついた。第２戦は２０日（日本時間２１日）にチュニジアと顔を合わせ