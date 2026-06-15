群馬県の上信越道のサービスエリアの駐車場で15日未明、バス1台が激しく燃える火事がありました。激しく立ち上る真っ赤な炎と黒煙に包まれた1台のバス。15日未明、群馬県横川サービスエリアの駐車場で運転手の男性から「バスの後輪が燃えている」と通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが、バス1台が燃えました。当時、バスには十数人の乗客が乗っていましたが、全員避難して無事だということです。警察や消防は出