タレントの有吉弘行（52）が、14日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。ドジャース山本由伸投手を絶賛した。山本は13日（日本時間14日）のホワイトソックス戦に先発。7回2死まで完全投球を続けていたが、遊撃手ベッツの失策により記録が途絶えることとなった。有吉は「今日の山本由伸だって、8回までパーフェクトピッチングで。ムーキー・ベッツが緊張してエラーしちゃって」とこの話題に