ボーイズグループAHOF（アホプ）が、野球場の観客席で観戦マナーを欠いた撮影を行ったとして物議を醸した。これを受けて所属事務所は、公式に謝罪文を発表した。【写真】AHOFの日本人メンバー「ダイスケ」AHOFの所属事務所F&Fエンターテインメントは6月15日、公式SNSを通じて「14日の野球試合会場で行われた当社アーティストの撮影により、不快な思いをされた選手団および観客の皆さまに心よりお詫び申し上げます」とコメント