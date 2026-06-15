25年度家庭用マーガリン市場は、インテージSRI+によると、金額ベースで前年比3%増となった。バターが値上げされたことで、代替需要が高まった。米の高騰により食パンの需要が高まったことも寄与した。カテゴリー別では、プレーンタイプは1%増、ヘルシータイプは3%減、グルメタイプ(バター風味･バター入り)は7%増、ケーキ用は2%増だった。物量ベースではグルメタイプのみ2%増、そのほかは前年を割った。値上げが行われたバターから