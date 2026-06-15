SHINeeのキーが、約6か月ぶりにSNSを更新し、ファンへ感謝を伝えた。去る5月11日、SHINeeの公式ユーチューブに「SHINee "Atmos" Schedule Film | ATMOS WEATHER」というタイトル映像が公開された。【話題】キー、“タイミング選んだ謝罪”に不信感映像は、SHINeeのカムバックを告知するスケジュールフィルムで、メンバーのオンユ、ミンホ、テミン、キーの4人全員が出演し、注目を集めた。（写真提供＝OSEN）キー映像の中でキーは「