ミツハシ(神奈川県、三橋美幸代表取締役会長兼CEO)は5日、横浜市内で横浜武道館(運営団体:横浜市スポーツ協会)と男子プロバスケットボールクラブの横浜エクセレンス(神奈川県、桜井直哉社長)の3者連携企画である地場産品「横濱武道舞(米)」の田植えイベントを行った。地元JA職員の指導･協力のもと、横浜エクセレンスのクーリバリ･セリンムルタラ選手や横浜武道館の職員、ミツハシ社員らなどが参加した。横濱武道舞(米)は神奈川県産