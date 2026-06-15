【METAL ROBOT魂 TR計画】 6月18日 公開予定 BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「METAL ROBOT魂」の新商品予告画像を公開した。 同社のガンダムフィギュア公式Xアカウントにて予告画像が公開され、ポストではTR Project next phaseとあり、特徴的なプロペラントタンクと特徴的なブレードアンテナと思われる形状が確認できる。 上記のことから「ADVANCE OF Z ティターンズの