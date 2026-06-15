【MG 1/100 ジムII・セミストライカー【再販】】 予約開始：6月15日11時 10月 発送予定 価格：5,060円 【HG 1/144 ジムII・セミストライカー【再販】】 予約開始：6月15日11時 8月 発送予定 価格：2,090円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 ジムII・セミストライカー」と「HG 1/144