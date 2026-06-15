佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の15日の天気をお伝えします。「天気の予想」 朝のうちは雲が広がり、雨が降るところもあるでしょう。昼ごろからは日差しが届きますが、変わりやすい天気で、急に雨が降ることがあります。洗濯物を外に干す際は、空模様に注意してください。外出する際は室内か軒下に移しておくのが良いでしょう。 「傘は必要なのかどうなのか？」 日差しが届きますが、油断は