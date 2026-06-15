「クラブの進化に合わせた打ち方をすれば、フェアウェイウッド（以下・FW）は簡単になりますよ」 という今野一哉コーチが、昔のクラブから進化してきたポイントを解説しながら、今どきFWのベストスイングをレッスン。 苦手な人ほど効果絶大！FWでのミス激減でスコアがアップする打ち方を伝授する。 「刃」から入れずに「バンス」から入れる ボールと頭の位置がポイントです！ アウトサイド・イン軌