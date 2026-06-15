暑い季節に恋しくなるひんやりスイーツと、夏ならではのごちそうメニューが和カフェTsumugiに登場します。2026年6月25日より、毎年人気の天然水の削り氷をはじめ、爽やかなドリンクや贅沢な鰻茶漬け膳など、夏を彩る限定メニューを販売。見た目の華やかさはもちろん、素材や味わいにもこだわったラインアップで、心まで満たされる特別なひとときを楽しめます♪ ふわふわ食感の削り氷が今年も登場 和カフ