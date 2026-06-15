オランダ戦に臨む日本の選手たち（右側）＝ダラス（共同）【ダラス共同】試合終了のホイッスルが鳴り響くと、日本代表の同点弾を記録した鎌田大地（29）は両手で何度もガッツポーズをし、ピッチに両膝をついて激闘の余韻に浸った。サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、日本は強豪オランダ相手に食らい付き、殊勲のドロー。2度追い付く熱戦に、スタンドのサポーターは絶叫し「次につながる」と喜びを爆発させた。