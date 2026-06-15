国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のアンバサダーを務めた中島健人が14日、自身のインスタグラムを更新。Grand Ceremonyの司会を務めた菅田将暉との2ショットを公開した。【写真】ともに笑顔で！中島健人＆菅田将暉が仲良し2ショット中島は「まさきとあっちのけんと」との文言とともに「#MAJ最高でした」「#大切なことはすべて君が教えてくれた」「#15年前の月9」「#17歳からの仲です」「#2枚目は「え、ス