【ベルリン＝工藤彩香】英国、フランス、ドイツ、イタリアの欧州４か国首脳は１５日、米国とイランによる戦闘終結合意の発表について、「心から歓迎する」との共同声明を発表した。首脳陣は声明で、「地域の安定を取り戻し、世界経済を安定させる好機だ」と述べ、停戦の履行を双方に促した。ホルムズ海峡の安全確保のため、各国が機雷掃海活動などの「防衛を目的とした独立した任務」を実施することも約束した。イランが核開